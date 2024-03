(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam neste sábado (30), às 17h, no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão da Band na TV aberta, do Bandports na TV fechada e do Canal GOAT no Youtube.

Maior campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo busca o título do estadual pela 38ª vez, enquanto o Nova Iguaçu sonha com a inédita taça na história do clube.

Nova Iguaçu busca título inédito (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Flamengo

Campeonato Carioca - Final - Jogo de ida

🗓️ Data e horário: sábado, 30 de março de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (SP)

📺 Onde assistir: Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano

🚩 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Caio Borges; Yan Silva (Caio Tenório), Gabriel, Sergio Raphael e Maycon Santos; Albert, Ronald e Bill; Alexandre Junio, Maxsuell Alexandre e Carlinhos

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro