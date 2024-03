Palpite: Nova Iguaçu x Flamengo – Campeonato Carioca – 30/3/2024

(Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de fazer uma ótima campanha na primeira fase do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu chega à finalíssima contra o badalado Flamengo. O pontapé de saída será neste sábado (30) às 17h (de Brasília). E o palco do duelo será o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Assista no Canal GOAT, Band e BandSports.

Palpite Nova Iguaçu x Flamengo

O Flamengo fez a melhor campanha na primeira fase do Cariocão e passou pelo atual campeão, Fluminense, na semifinal. O Nova Iguaçu é a grande surpresa desta edição, ficando em segundo na tabela e eliminando o Vasco da Gama no último jogo disputado para chegar a grande final.

Independente dos resultados recentes das equipes, o Mengão é tido como o grande favorito para ganhar. O técnico Tite conta com um elenco recheado de estrelas e vem adquirindo muitos resultados positivos. Pensando nisso, o prognóstico indicado aos apostadores é no mercado de “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

​- 1.25 na bet365

- 1.30 na Betano

- 1.22 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores plataformas e dicas para apostar no site do Torcedores.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu vem de ótima vitória contra o Vasco da Gama no estádio do Maracanã, em partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 no placar final, gols de Lucas Piton para o cruzmaltino e Xandinho para o Orgulho da Baixada.

O segundo encontro entre as equipes aconteceu de novo no Maracanã e dessa vez, a Laranja Mecânica conseguiu a vitória magra por 1 a 0. Aos 75 minutos, em contra-ataque, Carlinhos tocou para Bill chutar colocado e marcar o gol.

A grande estreia na Copa do Brasil foi contra o Internacional e atuando na Arena BRB Mané Garrincha, onde a Pantera da Baixada perdeu por 2 a 0. A equipe carioca não teve muitas oportunidades criadas e deixou a desejar.

Em contraponto, o Colorado teve uma excelente performance e criou muitas jogadas perigosas. Entre as chances, os gaúchos fizeram o primeiro gol aos 30 minutos, com Enner Valencia. No segundo tempo, o equatoriano marcou de novo e garantiu o sucesso do Inter.

Decerto que o Nova Iguaçu não é o favorito para vencer este confronto, mas vem sendo o time mais surpreendente do Cariocão. Aliás, quando enfrentou o Mengão na primeira fase, ficou no empate por 1 a 1.

Como chega o Flamengo

O Flamengo foi o melhor time da primeira parte da Taça Guanabara, ficando em primeiro lugar da tabela de classificação e acumulando 27 pontos. Assim, ganhou oito vezes e empatou três, nos onze jogos disputados.

Com este ótimo desempenho, o Mengão enfrentou o quarto colocado, o Fluminense. Então, enfrentou o Flu no Maracanã no jogo de ida e conseguiu uma vitória por 2 a 0. O time de Diniz sequer deu um chute ao gol, enquanto o Fla criou inúmeras chances.

Dentre as várias jogadas criadas pelo Mengo, Everton Cebolinha abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. No lance final do confronto, Pedro também deixou seu gol e concretizou o sucesso rubro-negro.

Apesar de precisar reverter o resultado, o tricolor carioca foi muito mal também no jogo da volta, mais uma vez sem acertar uma finalização contra a meta. Como o Fla já tinha vencido o primeiro duelo, apenas administrou este segundo e garantiu a vaga na grande final.

A equipe do Flamengo não ganha o Carioca há dois anos, perdendo os dois últimos na final para o Fluminense. Dessa vez, está com um elenco fortíssimo, bom desempenho em todos os jogos, até agora, e é o favorito para levar o título para casa.