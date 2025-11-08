Nottingham Forest e Leeds United terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (9), às 11h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Nottingham Forest vive momento turbulento na temporada. Na penúltima colocação, a equipe já está sob o comando do terceiro técnico na temporada, após demissões de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. Agora, com Sean Dyche como treinador, os Tricky Trees buscam sair da zona de rebaixamento e viver dias melhores, como na última temporada, quando o time frequentou o topo da tabela.

Do outro lado, o recém-promovido Leeds United teve início irregular na Premier League. Com 11 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Comandados por Daniel Farke, os Whites vêm de derrota por 3 a 0, contra o Brighton, fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA



Nottingham Forest 🆚 Leeds United

11ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: Domingo, 9 de novembro, às 11h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Jarred Gillett

🚩 Assistentes: Neil Davies, Edward Smart e Anthony Taylor (quarto árbitro)

📺 VAR: Matt Donohue e Wade Smith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)

Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates, Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus

⚪⚪ Leeds United (Técnico: Daniel Farke)

Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Ampadu, Tanaka; Aaronson, Nmecha, Okafor

