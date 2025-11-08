Nottingham Forest x Leeds United: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 11ª rodada
Nottingham Forest e Leeds United terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (9), às 11h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Nottingham Forest vive momento turbulento na temporada. Na penúltima colocação, a equipe já está sob o comando do terceiro técnico na temporada, após demissões de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. Agora, com Sean Dyche como treinador, os Tricky Trees buscam sair da zona de rebaixamento e viver dias melhores, como na última temporada, quando o time frequentou o topo da tabela.
Do outro lado, o recém-promovido Leeds United teve início irregular na Premier League. Com 11 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Comandados por Daniel Farke, os Whites vêm de derrota por 3 a 0, contra o Brighton, fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Nottingham Forest 🆚 Leeds United
11ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: Domingo, 9 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Jarred Gillett
🚩 Assistentes: Neil Davies, Edward Smart e Anthony Taylor (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue e Wade Smith (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates, Ndoye, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus
⚪⚪ Leeds United (Técnico: Daniel Farke)
Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Ampadu, Tanaka; Aaronson, Nmecha, Okafor
