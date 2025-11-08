menu hamburguer
Futebol Internacional

Imprensa espanhola repercute pesquisa do IBGE: 'Neymar e Endrick'

Jornal 'AS' destaca o aumento de crianças registradas com os nomes dos craques brasileiros

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
12:12
Neymar, jogador do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar, jogador do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  Matéria
  Mais Notícias

A paixão do brasileiro pelo futebol, que influencia até mesmo os cartórios, virou pauta na imprensa espanhola. O tradicional jornal "AS" repercutiu a segunda edição da pesquisa "Nomes no Brasil", do IBGE, e destacou como os nomes de craques da bola se popularizaram no país, colocando Neymar e Endrick como os grandes fenômenos recentes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O boom de Neymar e Endrick

O jornal espanhol destacou que o nome Neymar, do craque do Santos, já foi registrado 2.443 vezes, com uma idade média de 11 anos, mostrando o impacto do auge de sua carreira. O "boom" do nome ocorreu entre 2010 e 2019, quando 1.468 crianças foram registradas, um número 17 vezes maior que na década anterior (apenas 83 registros).

continua após a publicidade

O AS também ressaltou o aumento de "Endricks", com 1.048 bebês sendo registrados com o nome do ex-Palmeiras e atual jogador do Real Madrid, chegando a um total de 1.431 pessoas.

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)
Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

O jornal destacou um dado curioso da pesquisa: o Brasil tem mais Maradonas registrados (128) do que Pelés (75).

No entanto, a publicação ressalta que, entre os principais ídolos brasileiros, quem lidera com folga é Romário. O nome do Baixinho, hoje senador e presidente do America-RJ, aparece como primeiro nome de 50.538 pessoas. A surpresa da lista, segundo o AS, é a força de outro argentino: Riquelme, nome de 25.942 pessoas no país, a maioria com idade média de 12 anos.

continua após a publicidade

Alguns números do levantamento do IBGE:

Romário: 50.538

Riquelme: 25.942

Neymar: 2.443

Endrick: 1.431

Zico: 582

Messi: 363

Ronaldinho: 187

Maradona: 128

Kaká: 121

Tevez: 70

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias