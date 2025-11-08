Imprensa espanhola repercute pesquisa do IBGE: 'Neymar e Endrick'
Jornal 'AS' destaca o aumento de crianças registradas com os nomes dos craques brasileiros
A paixão do brasileiro pelo futebol, que influencia até mesmo os cartórios, virou pauta na imprensa espanhola. O tradicional jornal "AS" repercutiu a segunda edição da pesquisa "Nomes no Brasil", do IBGE, e destacou como os nomes de craques da bola se popularizaram no país, colocando Neymar e Endrick como os grandes fenômenos recentes.
O boom de Neymar e Endrick
O jornal espanhol destacou que o nome Neymar, do craque do Santos, já foi registrado 2.443 vezes, com uma idade média de 11 anos, mostrando o impacto do auge de sua carreira. O "boom" do nome ocorreu entre 2010 e 2019, quando 1.468 crianças foram registradas, um número 17 vezes maior que na década anterior (apenas 83 registros).
O AS também ressaltou o aumento de "Endricks", com 1.048 bebês sendo registrados com o nome do ex-Palmeiras e atual jogador do Real Madrid, chegando a um total de 1.431 pessoas.
O jornal destacou um dado curioso da pesquisa: o Brasil tem mais Maradonas registrados (128) do que Pelés (75).
No entanto, a publicação ressalta que, entre os principais ídolos brasileiros, quem lidera com folga é Romário. O nome do Baixinho, hoje senador e presidente do America-RJ, aparece como primeiro nome de 50.538 pessoas. A surpresa da lista, segundo o AS, é a força de outro argentino: Riquelme, nome de 25.942 pessoas no país, a maioria com idade média de 12 anos.
Alguns números do levantamento do IBGE:
Romário: 50.538
Riquelme: 25.942
Neymar: 2.443
Endrick: 1.431
Zico: 582
Messi: 363
Ronaldinho: 187
Maradona: 128
Kaká: 121
Tevez: 70
