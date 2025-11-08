A Conmebol autorizou Flamengo e Palmeiras a organizarem eventos de exibição pública da final da Libertadores em suas respectivas sedes. O mesmo vale para Atlético-MG e Lanús, finalistas da Copa Sul-Americana. A medida busca aproximar o jogo dos torcedores, já que nenhuma das duas decisões continentais ocorrerá em países de origem dos clubes.

A final da Libertadores será em Lima, no Peru, a 3,7 mil e 3,4 mil quilômetros de Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. A decisão da Sul-Americana, por sua vez, será em Assunção, no Paraguai, a 1,5 mil quilômetros de Belo Horizonte. Com essas distâncias e passagens aéreas caras, a maioria dos torcedores não poderá assistir aos duelos in loco.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, chegou a dizer que apoiaria Flamengo e Palmeiras em pedido para transferir a final para o Brasil. No entanto, a Conmebol quis manter a decisão em solo peruano.

Torcidas de Palmeiras e Flamengo em jogo entre as equipes pelo Brasileirão no Maracanã (Foto: Dhavid Normando / Código19 / Gazeta Press)

Comunicado da Conmebol

"Com propósito de aproximar a festa do futebol sul-americano a cada um dos países do continente, a Conmebol informa que está autorizada a exibição pública dos seguintes encontros (finais da Libertadores e Sul-Americana) nas sedes de cada um dos clubes finalistas."

Finais da Libertadores e Sul-Americana

Sul-Americana - Lanús x Atlético Mineiro

Data: 22 de novembro

Local: Estádio Ueno Defensores del Cacho, em Assunção, Paraguai

Horário: 17h (de Brasília)

Libertadores - Palmeiras x Flamengo

Data: 29 de novembro

Local: Estádio Monumental U, em Lima, Peru

Horário: 18h (de Brasília)