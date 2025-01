Newcastle e Wolverhampton se enfrentam nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League. A bola às 16h30 (de Brasília), no St. James Park, com transmissão de ESPN 2 e Disney+. Os Magpies começaram a rodada na quinta colocação do Campeonato Inglês, com 35 pontos, enquanto os Wolves estão em 17ª lugar, com 16 pontos. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Wolverhampton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle x Wolverhampton

21ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Darren England;

🖥️ VAR: Graham Scott.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Dubravka; Livramento, Schar, Burn e Hall; Guimaraes, Tonali e Joelinton; Murphy, Isak e Gordon.

WOLVES (Técnico: Vitor Pereira)

Sa; Doherty, Agbadou e Bueno; R. Gomes, Andre, J. Gomes e Ait-Nouri; Cunha e Hwang; Larsen.

