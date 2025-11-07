NEOM x Al-Nassr: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada
NEOM e Al-Nassr terão os caminhos cruzados pela oitava rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada neste sábado (8), às 10h50 (de Brasília), no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk (SAU). O jogo terá transmissão exclusiva do Canal GOAT.
Ficha do jogo
Sensação da Arábia Saudita, o NEOM vem desempenhando bem na liga nacional, com quatro vitórias em sete jogos. O clube foi recém-promovido à primeira divisão do país e fez grande investimento na temporada. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu apenas uma derrota.
Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, para o Al-Ittihad, o Al-Nassr permanece em sequência impressionante na liga nacional. Líder do Campeonato Saudita, a equipe de Jorge Jesus está com 100% de aproveitamento nas sete rodadas que disputou até o momento, e vem de vitória sobre o Goa, por 4 a 0, pela Copa da AFC.
Tudo sobre o jogo entre NEOM e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
NEOM 🆚 Al-Nassr
8ª rodada — Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sábado, 8 de novembro, às 10h50 (de Brasília)
📍 Local: King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk (SAU)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩 Assistentes: a definir
📺 VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
NEOM (Técnico: Christophe Galtier)
Maximiano; Al-Oyayari, Hegazy, Zézé e Abdi; Bouabré, Alasmari, Koné e Benrahma; Alexandre Lacazette e Luciano Rodríguez.
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Al-Aqueedi; Boushal, Iñigo Martínez, Al-Amri e Al Ghanam; Ângelo, Kingsley Coman, Brozovic e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

