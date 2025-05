O elenco do São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Náutico na manhã desta segunda-feira (19). O time viaja na parte da tarde para Pernambuco, em voo fretado.

O time contou com algumas novidades. Entre elas, a presença do zagueiro Ruan e Rodriguinho, que foram liberados pelo departamento médico e treinaram normalmente. O Tricolor fez atividades técnicas e de bola parada para encerrar esta preparação.

O São Paulo atualizou as situações médicas de Marcos Antonio e Lucca. O volante foi substituido no primeiro tempo da partida contra o Grêmio e passou por exames na parte da manhã.

O diagnóstico foi de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Com isso, ficará em tratamento no REFFIS Plus e não viaja para enfrentar o Náutico nesta terça-feira (19). Lucca sofreu uma entorse no tornozelo e também não será opção para o jogo.

➡️Jogador do São Paulo é cotado por Ancelotti para a Seleção nas Eliminatórias

A partida contra o Náutico será nesta terça-feira, dia 20 de maio, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O São Paulo venceu a ida por 2 a 1 e joga por um empate para se classificar.

Zubeldía vem de uma vitória por 2 a 1 contra o Grêmio (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo pode ir a campo com uma provável escalação formada por Rafael, Cédric, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.