O São Paulo atualizou as situações médicas de Marcos Antonio e Lucca. O volante foi substituido no primeiro tempo da partida contra o Grêmio e passou por exames na parte da manhã.

O diagnóstico foi de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Com isso, ficará em tratamento no REFFIS Plus e não viaja para enfrentar o Náutico nesta terça-feira (19). Lucca sofreu uma entorse no tornozelo e também não será opção para o jogo.

Mesmo com as novas baixas, o São Paulo teve boas notícias com Ruan e Rodriguinho. Mais uma vez, os jogadores participaram de todo o treinamento com o restante do elenco. Ruan está recuperado de dores no joelho direito, enquanto Rodriguinho foi liberado após um leve entorse no tornozelo direito.

A delegação encerrou a preparação para o jogo nesta manhã e embarca em voo fretado no período da tarde, iniciando a concentração para o duelo em Pernambuco, que acontece nesta terça-feira (20), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Lucca também se lesionou contra o time gaúcho (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Desfalques do São Paulo

No momento, além de Marcos Antonio e Lucca, o São Paulo não conta com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito) e Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo).