Náutico e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), com transmissão de TV Globo (Recife e região), TV Asa Branca (interior do PE).

Tudo sobre o jogo entre Náutico e Santa Cruz (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Náutico x Santa Cruz

4ª RODADA - CAMPEONATO PERNAMBUCANO

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE);

📺 Onde assistir: TV Globo;

🟨 Árbitra: Deborah Cecília;

🚩 Assistentes: José Romão e Ricardo Nunes.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NÁUTICO (Técnico: Marquinhos Santos)

Wellerson Silva; Arnaldo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Marco Antonio, Auremir, Sousa e Geovane (Patrick Allan); Oluwasegun Otusanya e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga).

SANTA CRUZ (Técnico: Itamar Schulle)

Rokenedy (Moisés); Toty, Willian Alves, Matheus Vinicius e Gabriel Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli e Matheus Mello (Henrique Lordelo); João Pedro, Thiaguinho e Gilvan.

