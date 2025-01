Com 100% de aproveitamento e duas vitórias consecutivas, o Betim vive um início perfeito no Campeonato Mineiro e lidera o Grupo A com seis pontos.

Um dos grandes destaques da equipe é o atacante João Diogo, de 26 anos, que, com duas assistências nas primeiras rodadas, lidera as participações em gols do time.

Na estreia, João Diogo deu o passe para Diego Jardel marcar, e, na última partida contra o Aymorés, ajudou Paulo Henrique a balançar as redes. Em boa fase, o jogador falou sobre o início da temporada e a importância de seguir somando pontos.

- Fico feliz com o início do campeonato, pois sabemos que é um torneio de tiro curto. Cada ponto conquistado agora será fundamental mais à frente. Além disso, poder ajudar meus companheiros a marcar e contribuir para as vitórias é muito gratificante - afirmou.

O Betim enfrenta o Cruzeiro neste sábado, e o adversário é um clube com o qual João Diogo tem uma ligação especial devido à passagem pelas categorias de base. O atacante conquistou o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil Sub-20 pelo Cruzeiro em 2017. Ele projetou o duelo contra seu antigo time e revelou o desejo de "fazer valer a lei do ex".

- É um jogo difícil, contra um grande clube, com elenco reforçado e grandes jogadores. O Cruzeiro sempre será especial para mim, pois foi lá que me formei como jogador. Mas agora, meu foco está no Betim, e vou em busca de mais uma vitória. Quem sabe, fazer valer a lei do ex e ajudar meu time a conquistar um grande resultado - finalizou.

