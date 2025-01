Renan Cocão celebra retorno ao futebol brasileiro e projeta jogo contra o Goiás

De volta ao Brasil após uma passagem pelo Kombans FC, da Índia, Renan Cocão vem fazendo um bom início no Campeonato Goiano. O jovem zagueiro de 22 anos é um dos reforços do Anápolis para 2025.

Em sua estreia pela nova equipe, o defensor passou segurança e seu time não foi vazado no empate em 0 a 0 com o Vila Nova. Já no confronto diante do Goiatuba, além do bom trabalho defensivo, conseguiu um belo lançamento para que Matheus Lagoa decretasse o gol solitário do confronto.

- Sempre treino todos os fundamentos e tento evoluir a cada dia. Procuro dar uma atenção também na saída de bola e acrescento essa característica ao meu jogo, mas sempre levando a defesa como prioridade. Fico feliz por ter contribuído, mas o mérito foi total do Matheus - comentou o atleta.

Renan Cocão aproveitou a oportunidade para projetar o confronto diante do Goiás, neste sábado (25), no Estádio Jonas Duarte, pela 4ª rodada da competição estadual. O confronto é considerado direto, uma vez que o Esmeraldinho tem um ponto a menos em relação ao Anápolis.

- Tenho certeza que será um grande jogo. O Goiás também venceu o seu primeiro jogo na competição e tenho certeza que a motivação deles será ainda maior, mas estamos jogando dentro de casa e a nossa força está ainda maior. Vamos dar o nosso melhor - encerrou