Monagas x Defensor Sporting: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Monagas e Defensor Sporting fazem o primeiro confronto da Libertadores 2025. A partida está marcada para esta terça-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. A Paramount+ (streaming) transmite o confronto. ➡️Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!

O Monagas terminou em 3º lugar na tabela geral da temporada de 2024 da liga local. Em 2025 a equipe ocupa o 12° lugar no Campeonato Venezuelano com uma derrota e um empate, até o momento.

O Defensor Sporting, por sua vez, fechou a temporada anterior com a segunda melhor campanha do Campeonato Uruguaio dentre os não finalistas. Na temporada atual, o time é o segundo colocado na Primeira Divisão Uruguaia.

Monagas e Denfensor Sporting se enfrentam nesta terça (4) (Foto: Divulgação/Site Defensor Sporting)

Tudo sobre o jogo entre Monagas e Defensor Sporting (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

MONAGAS x DEFENSOR SPORTING

PRIMEIRA RODADA/ JOGO DE IDA — LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela;

📺 Onde assistir: Paramont+ (streaming).

Brasileiros na Libertadores 2025

O Brasil conta com oito representantes na Liberta 2025. Seis clubes já estam garantidos na fase de grupos (Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo) e dois ainda disputarão a fase preliminar (Corinthians e Bahia).

A etapa preliminar da competição começa nesta quarta-feira (04) e terá duração até o dia 12 de março. A fase de grupos do campeonato tem previsão de início para o dia 2 de abril e o mata-mata tem previsão para começar entre os dias 13 e 30 de agosto.