Corinthians deve perder titular para início da Libertadores

A vitória da Seleção Brasileira Sub-20 sobre o Equador por 3 a 2, na última quinta-feira (31), garantiu a classificação para o hexagonal final da competição. No entanto, deve causar desfalques no Corinthians na disputa por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Pedro Raul perde espaço no Corinthians após sonhar com protagonismo

A data de encerramento do torneio está marcada para o dia 16 de fevereiro, enquanto o Timão estreia na fase preliminar da Libertadores três dias depois, diante do Universidad Central, da Venezuela, fora de casa.

Assim, o volante, que foi titular em todas as partidas da equipe comandada por Ramón Menezes até o momento, terá pouco mais de 48 horas para se recuperar fisicamente, além do tempo de deslocamento para se integrar ao restante do elenco alvinegro.

continua após a publicidade

Já a partida de volta, que define a vaga na terceira fase, será no dia 26 de fevereiro, na Neo Química Arena. A tendência é que Breno Bidon retorne ao time titular.

Além do volante, outros três jogadores formados nas categorias de base do Corinthians foram convocados para defender a Seleção Brasileira sub-20: Gabriel Moscardo, Pedro e Wesley.

continua após a publicidade

Breno Bidon deve desfalcar o Corinthians no início da Libertadores (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Números de Breno Bidon pela Seleção Brasileira sub-20