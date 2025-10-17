São Paulo informa sobre lesão de Wendell e atualiza boletim médico

O São Paulo informou a situação médica de Wendell e também atualizou o boletim médico do Tricolor Paulista. O jogador foi substituído no primeiro tempo contra o Grêmio, passou por exames nesta sexta-feira (17) e foi diagnosticado com uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo. O jogador iniciou seu processo de recuperação no Reffis Plus.

Cédric e Enzo Díaz também lesionaram nesta semana. Quanto ao Cédric, foi diagnosticado uma fratura no primeiro dedo do pé direito (hálux). O clube informou que sua liberação para os gramados depende da evolução no quadro de dor. Quanto a Enzo, realiza tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Se evoluir bem, pode reforçar o time contra o Mirassol, no domingo (19).

Wendell deixou o gramado de maca (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Oscar também foi citado no boletim médico. No caso do veterano, o tratamento de lesão na panturrilha segue, além do cronograma de fortalecimento. Luan, que lida com uma lesão no músculo adutor direito sofrida no dia 21 de setembro, trata com exercícios de fortalecimento sob os cuidados da fisioterapia.

Rafael Tolói também não deve retornar para o próximo jogo. O zagueiro, com uma lesão na região posterior da coxa esquerda sofrida no dia 29 de setembro, corre com fisioterapeutas e realiza os trabalhos com bola.

Leandro apresentou dores no joelho esquerdo e passou por atendimento clínico, além de um programa de fortalecimento muscular. Já Dinenno viajou com a delegação para Porto Alegre, mas relatou incômodo no joelho direito antes da partida contra o Grêmio e, por isso, foi cortado do jogo. No retorno a São Paulo, iniciou tratamento clínico para aliviar o quadro.

Calleri foi submetido, em 23 de abril, a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Liberado pelo departamento médico, iniciou nesta semana os trabalhos com a preparação física. No gramado, realiza exercícios físicos e técnicos de forma individual, ainda sem contato.

Ryan passou por procedimento cirúrgico em 30 de julho para correção de ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho esquerdo. Segue em protocolo de fortalecimento e controle motor, acompanhado pela fisioterapia.

André Silva trata, de maneira conservadora, uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no cruzado anterior do joelho direito sofridos em 24 de agosto. O atacante mantém tratamento clínico e programa de fortalecimento e controle motor sob supervisão da fisioterapia.