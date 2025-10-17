menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Vai dar para o São Paulo? Entenda as chances de vaga direta na Libertadores

Tricolor está na oitava colocação do Brasileirão

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 17/10/2025
17:07
JOgadores do São Paulo
imagem cameraSão Paulo busca vaga direta na Copa Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)
O São Paulo está na briga para entrar no G6 da tabela do Campeonato Brasileiro, que classifica a equipe diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores. De acordo com base no Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), as chances - no momento -, do time garantir vaga no G6 é de 10,45%.

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Atualmente, o São Paulo está na oitava colocação da tabela, com 38 pontos. Nas rodadas mais recentes, foram seis derrotas em oito jogos. O time vem de dois resultados negativos, contra o Palmeiras e contra o Grêmio, pela 27ª e 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O levantamento leva em consideração os resultados até a 28ª rodada e a situação das outras equipes. Neste domingo, dia 19, o São Paulo enfrenta o Mirassol fora de casa também pela competição. O Bahia é o sexto colocado na tabela com 43 pontos. Ou seja, são cinco pontos de diferença que separam o São Paulo do G6.

Hernán Crespo lamenta eliminação do São Paulo na Libertadores. (Foto: Alan Morici/AGIF)
Hernán Crespo busca classificação para Copa Libertadores (Foto: Alan Morici/AGIF)

Veja as chances de G6 e Libertadores dos times no Brasileirão

  1. Flamengo — 100,00%
  2. Palmeiras — 100,00%
  3. Cruzeiro — 99,47%
  4. Mirassol — 93,75%
  5. Fluminense — 61,96%
  6. Bahia — 61,71%
  7. Botafogo — 46,85%
  8. São Paulo — 10,45%
  9. Ceará — 8,14%
  10. Grêmio — 4,86%
  11. Vasco — 3,81%
  12. Red Bull Bragantino — 2,82%
  13. Atlético-MG — 2,43%
  14. Santos — 1,97%
  15. Internacional — 1,05%
  16. Corinthians — 0,69%
  17. Vitória — 0,01%
  18. Sport — 0,00%
  19. Fortaleza — 0,00%
  20. Juventude — 0,00%

