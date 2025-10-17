Vai dar para o São Paulo? Entenda as chances de vaga direta na Libertadores
Tricolor está na oitava colocação do Brasileirão
O São Paulo está na briga para entrar no G6 da tabela do Campeonato Brasileiro, que classifica a equipe diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores. De acordo com base no Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), as chances - no momento -, do time garantir vaga no G6 é de 10,45%.
O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.
Atualmente, o São Paulo está na oitava colocação da tabela, com 38 pontos. Nas rodadas mais recentes, foram seis derrotas em oito jogos. O time vem de dois resultados negativos, contra o Palmeiras e contra o Grêmio, pela 27ª e 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O levantamento leva em consideração os resultados até a 28ª rodada e a situação das outras equipes. Neste domingo, dia 19, o São Paulo enfrenta o Mirassol fora de casa também pela competição. O Bahia é o sexto colocado na tabela com 43 pontos. Ou seja, são cinco pontos de diferença que separam o São Paulo do G6.
Veja as chances de G6 e Libertadores dos times no Brasileirão
- Flamengo — 100,00%
- Palmeiras — 100,00%
- Cruzeiro — 99,47%
- Mirassol — 93,75%
- Fluminense — 61,96%
- Bahia — 61,71%
- Botafogo — 46,85%
- São Paulo — 10,45%
- Ceará — 8,14%
- Grêmio — 4,86%
- Vasco — 3,81%
- Red Bull Bragantino — 2,82%
- Atlético-MG — 2,43%
- Santos — 1,97%
- Internacional — 1,05%
- Corinthians — 0,69%
- Vitória — 0,01%
- Sport — 0,00%
- Fortaleza — 0,00%
- Juventude — 0,00%
