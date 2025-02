Mirassol e Ponte Preta se enfrentam, nesta quarta-feira (12), em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), e as equipes entram no campo do Estádio Maião, em Mirassol (SP). O confronto será transmitido pelo Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping.

continua após a publicidade

➡️As melhores indicações do Lance! agora no WhatsApp. Siga nosso canal L! Indica

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Ponte Preta

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PONTE PRETA

9ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping

🟨 Árbitro: Renan Pantoja de Quequi

🚩 Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Izabele de Oliveira

4️⃣ Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

🔎 VAR: Douglas Marques das Flores

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Eduardo Barroca)

Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho e Neto Moura; Gabriel e Chico Kim; Negueda e Iury Castilho.



PONTE PRETA (Técnico: Alberto Valentim)

Diogo Silva, Artur, Emerson e Sergio Raphael; Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos; Jean Dias, Victor Andrade e Danrlei.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte