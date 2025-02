Presente em cinco jogos do Paulistão pelo Botafogo-SP, o volante Jean Mangabeira projetou o confronto direto com o RB Bragantino, nesta segunda-feira, e revelou o foco da equipe para engatar a segunda vitória consecutiva na competição.

- Sem duvidas é um jogo tão importante quanto foi o jogo passado e vamos encarar como mais um confronto direto. Espero que nossa equipe faça mais um jogo seguro e que consigamos dar uma ótima demonstração diante da nossa torcida. Temos que fazer uma “casa forte“ e fazer com que todas as equipes que venham jogar aqui contra a gente “sofram“. Com certeza estamos preparados para esse confronto e faremos de tudo para que saíamos no final da partida com os três pontos - falou.

Na última rodada do Campeonato Paulista, diante do Velo Clube, o Botafogo-SP conquistou a primeira vitória na competição. O triunfo por 1 a 0 foi alcançado diante da sua torcida, na Arena Nicnet. Com os pontos conquistados, a equipe pulou para a 12ª posição, já no Grupo A, o time subiu para a 3ª colocação.

Jean Mangabeira, que estava presente nos últimos jogos pelo Botafogo-SP, exaltou a vitória do clube, que foi a primeira num momento crucial do campeonato que se encaminha para a sua reta final de disputa da primeira fase.

- Com certeza foi um jogo muito difícil onde conquistamos três pontos valiosos dentro de casa. Sabíamos da dificuldade da partida, porém era de extrema importância conquistar essa vitória, principalmente por se tratar de um confronto direto diante da nossa torcida. A nossa equipe fez uma partida segura e, principalmente e não menos importante, tivemos êxito no final - disse.

Botafogo-SP busca quebrar tabu diante do RB Bragantino

A fim de afastar de vez a zona de rebaixamento do Paulistão, o Botafogo-SP entra em campo nesta segunda-feira desafiando um tabu contra o RB Bragantino. A equipe não vence o adversário há cinco anos. No período, foram oito jogos disputados, com quatro vitórias do rival e quatro empates.

A última vez que o Botafogo-SP venceu o RB Bragantino foi no dia 8 de março de 2019, no Paulistão, quando o time fez 2 a 1.

Onde assistir Botafogo-SP x RB Bragantino

A partida entre Botafogo-SP x RB Bragantino, às 20h (de Brasília), terá transmissão ao vivo. Para assistir ao duelo, as opções são TNT (TV fechada), Max (streaming), UOL Play (streaming), Zapping TV (streaming) e Nosso Futebol (pay-per-view).