Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado, no Maião, pela 31ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (1/11), às 18h (de Brasília), no Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto direto por uma vaga na próxima Libertadores terá transmissão do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Mirassol x Botafogo:
Relacionadas
➡️ Mirassol x Botafogo terá árbitro que ainda não apitou a Série A em 2025
As equipes vivem momentos bem diferentes na reta final do Brasileirão. O Mirassol vem embalado por um ano mágico, quer se afirmar no G-4 e, quem sabe, sonhar com as primeiras posições. A equipe comandada por Rafael Guanaes soma 55 pontos, sete atrás do líder Palmeiras e seis à frente do Bahia, quinto colocado.
FICHA TÉCNICA
Do outro lado, o Botafogo de Davide Ancelotti tenta tirar forças para voltar aos trilhos na luta pro uma vaga n próxima edição da competição continental. Em momento instável, o Glorioso vai ao Maião com desfalques importantes de Savarino e Correa.
No primeiro turno, em jogo que foi atrasado e disputado somente no dia 17/9, o Botafogo abriu 3 a 0 no Nilton Santos ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate antes dos 15 do segundo. Esse foi o marco do início da alta pressão sob o trabalho de Davide.
Veja mais sobre Mirassol x Botafogo:
MIRASSOL X BOTAFOGO
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1/11/2025, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Maião, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba (Carlos Eduardo), Cristian Renato e Alesson.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Jeffinho, Artur e Chris Ramos (Arthur Cabral).
- Matéria
- Mais Notícias