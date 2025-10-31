Botafogo tem novos desfalques por lesão; veja relacionados para duelo com o Mirassol

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado (1/11), contra o Mirassol, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti tem novos desfalques por lesão.

Não constam na lista o lateral-esquerdo Marçal, com lesão na panturrilha esquerda, o meia-atacante Savarino, por "alteração clínica, como informou o clube, e o atacante Tucu Correa, com problema na panturrilha direita. Allan, suspenso, também fica fora.

Joaquín Correa foi o destaque do Glorioso na partida contra o Santos, no último domingo, com dois gols marcados — seus primeiros com a camisa do clube. Havia a expectativa até mesmo de iniciar no time titular contra o Mirassol, mas o Botafogo, em nota, estipulou prazo de duas semanas para volta às atividades.

Joaquin Correa fez seus primeiros gols pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Quem volta ao grupo para a partida contra o Mirassol é o zagueiro David Ricardo, que cumpriu suspensão contra o Santos. Alex Telles, Danilo e Arthur Cabral seguem à disposição após se recuperarem de lesões.

Veja os relacionados pelo Botafogo

Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel Silva, Marquinhos, Mateo Ponte e Vitinho.

Meias: Danilo, Marlon Freitas, Newton e Santi Rodríguez.

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Chris Ramos, Jeffinho e Mastriani.

Com 47 pontos, o Botafogo ocupa a sétima colocação no Brasileirão. O Mirassol, mandante do jogo no Maião, aparece em quarto com 55 somados.

