Mirassol x Botafogo terá árbitro que ainda não apitou a Série A em 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro, da Federação Gaúcha, para Mirassol x Botafogo, neste sábado (1/11), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro jogo do profissional na elite em 2025.

Jonathan tem, ao todo, 13 jogos apitados da Série A do Brasileirão, sendo 12 em 2024 e um na edição de 2023. O gaúcho de 39 anos também nunca trabalhou em um jogo do Botafogo na carreira.

Na atual temporada, Jonathan Benkenstein Pinheiro soma 27 jogos, sendo 14 pela Série B, oito do Campeonato Gaúcho, três da Copa do Brasil e dois na Série C do Brasileirão. O último foi o empate por 2 a 2 entre Ferroviária e Paysandu, no dia 21 de outubro, pela 33ª rodada da Segunda Divisão.

Jonathan Benkenstein Pinheiro apitará Mirassol x Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Mirassol x Botafogo vale muito

Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 18h, no estádio Maião, em São Paulo. A equipe paulista está no G-4 da competição, com 55 pontos somados e vivendo grande fase. Do outro lado, o Glorioso saiu do G-6 após combinação de resultados e aparece na sétima colocação com 47 na tabela.

No primeiro turno, em duelo disputado no Nilton Santos, o Botafogo chegou a abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate com cerca de 15 minutos após o intervalo. A expectativa é de grande jogo no Maião.