Organizada do Botafogo protesta contra preço dos ingressos: 'Exigimos respeito'
Setor considerado popular terá bilhetes a R$ 200 no clássico com o Vasco
Principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem publicou comunicado oficial na noite da última quinta-feira (31) em protesto pelo preço dos ingressos para o clássico com o Vasco. O bilhete para o setor onde fica localizada a uniformizada do Glorioso custará R$ 200.
No texto divulgado nas redes sociais, o movimento relembrou que foi prometido um setor com preços populares no Estádio Nilton Santos. Como comparação, o setor Norte, atrás do gol e à esquerda das cabines de transmissão, custou R$ 40 no empate em 2 a 2 com o Santos, no último domingo (26). Leia a nota oficial abaixo:
➡️ Veja aqui o preço dos ingressos para Botafogo x Vasco
"A Fúria Jovem do Botafogo vem a público expressar sua total revolta e indignação diante do absurdo valor de R$ 200,00 cobrado nos ingressos para o setor popular.
Desde a retirada das cadeiras, ficou prometido que o setor Norte do Estádio Nilton Santos seria destinado às torcidas organizadas — que por lá quisessem ficar — além da promessa de preços populares para quem desejasse assistir aos jogos nesse setor.
Talvez por falta de conhecimento da cultura de arquibancada do Botafogo, ou até mesmo da cultura popular, a SAF Botafogo comete o grave erro de afastar ainda mais o seu torcedor das arquibancadas — assim como já acontece com as torcidas de outros clubes do Rio de Janeiro.
O futebol é do povo. A arquibancada é do povo. Cobrar R$ 200,00 em um setor popular é elitizar o estádio e matar a alma da arquibancada, além de afastar ainda mais o Botafogo do botafoguense — justamente no momento em que precisamos unir forças para alcançar o nosso maior objetivo: a vaga na Libertadores de 2026. Isso, após um planejamento desastroso da SAF Botafogo, que negligenciou dois títulos inéditos no início do ano.
Exigimos respeito ao torcedor que faz o espetáculo acontecer! Futebol sem o povo é só um negócio", escreveu a torcida.
