Minas x Osasco: onde assistir e horário da semifinal pela Superliga feminina As mineiras levam vantagem no retrospecto do confronto

Jogadoras do Minas comemorando ponto em jogo da Sul-Americana de vôlei feminino (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube) Jogadoras do Minas comemorando ponto em jogo da Sul-Americana de vôlei feminino (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)