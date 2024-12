Crystal Palace e Southampton se enfrentam neste domingo (29), às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os donos da casa estão três pontos acima da zona de rebaixamento, em 16º, e precisam vencer para terminar o ano longe da degola; por outro lado, os Saints estão afundados na lanterna, com apenas seis pontos, e querem o triunfo para seguir sonhando com uma permanência na elite inglesa. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Southampton

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (árbitro); Scott Ledger e Derek Eaton (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro); Graham Scott e Akil Howson (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Dean Henderson; Trevoh Chalobah, Maxence Lacroix e Chris Richards; Daniel Muñoz, Cheick Doucouré, Jefferson Lerma e Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Jean-Philippe Mateta e Eberechi Eze



❌ Desfalques: Matheus França, Adam Wharton, Franco Umeh-Chibueze e Will Hughes (lesionados)



SOUTHAMPTON (Técnico: Ivan Juric)

Aaron Ramsdale; Taylor Harwood-Bellis; Jan Bednarek e Nathan Wood; Yukinari Sugawara, Flynn Downes, Lesley Ugochukwu e Kyle Walker-Peters; Tyler Dibling, Mateus Fernandes e Paul Onuachu



❌ Desfalques: Gavin Bazunu, Ross Stewart, Jack Stephens e Will Smallbone (lesionados)