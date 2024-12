Milan recebe o Estrela Vermelha, nesta quarta-feira (11), em duelo válido pela 6ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio San Siro. O confronto será transmitido exclusivamente pelo streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Na fase de liga da Champions League, o Milan ocupa, com nove pontos, a 16ª posição e está na zona de classificação nos playoffs. Já na zona de eliminação, o Estrela Vermelha somou apenas três pontos e está na 31ª colocação.



✅ FICHA TÉCNICA

MILAN X ESTRELA VERMELHA

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

📺 Onde assistir: Max

🟨 Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

🚩 Assistentes: Diego Barbero (ESP) e Ángel Nevado (ESP)

🖥️VAR: Cesar Soto Grado (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Paulo Fonseca)

Mike Maignan; Emerson Royal, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernandez; Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders; Yunus Musah, Christian Pulisic, Rafael Leão; Álvaro Morata.

ESTRELA VERMELHA (Técnico: Vladan Milojevic)

Ivan Gutesa; Stefan Lekovic, Vanja Drkusic, Milan Rodic e Guélor Kanga; Luka Ilic, Egor Prutsev e Dálcio Gomes; Aleksandar Katai, Cherif Ndiaye e Bruno Duarte.

