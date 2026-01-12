Maringá e Coritiba se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola nesta terça-feira (13), às 20h (de Brasília), no Willie Davids. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

Como chegam os dois times?

O Maringá ainda não ganhou até aqui, mas também não perdeu. O Dogão estreou com empate em 3 a 3 com o Cianorte e depois empatou com o Operário-PR por 1 a 0, ambos fora de casa.

O técnico Rodrigo Chipp tem as baixas dos meio-campistas Iago Santana e Adeílson, machucados. Já o atacante Ronald Camarão pode ganhar espaço entre os titulares.

O Coritiba também está sem vencer no estadual: perdeu de 3 a 2 para Foz do Iguaçu e empatou em 2 a 2 com o Londrina, ambos em casa. Os dois jogos foram disputados por uma equipe Sub-20, enquanto o time principal joga a partir dessa terceira rodada.

Para o jogo, o estreante treinador Fernando Seabra tem as baixas do zagueiro Jacy e o volante Wallisson, machucados. Ele ainda avalia quais dos oito reforços terão condições de jogo.

Confira as informações do jogo entre Maringá e Coritiba pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

MARINGÁ X CORITIBA

3ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Terça-feira, 13 de janeiro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Willie Davids, em Maringá (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Robson Babinski

🚩 Assistentes: Denise Akemi Simões de Oliveira e Victor Hugo dos Santos Mendonça

🖥️ Quarto árbitro: Leandro Ricardo Bento

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MARINGÁ (Técnico: Rodrigo Chipp)

Tony; Gabriel Souza, Ronald, Cauã e Thiago Rosa; Paulinho, Lucas Bonifácio e Nacho Neira (Ronald Camarão); Guilherme Pira, Negueba e Giovane Gomez.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Rodrigo Moledo) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebástian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Fabinho.