Manchester United e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, os Red Devils estão em 14º e precisam vencer para seguir longe do Z-3, enquanto os Magpies, em quinto, querem os três pontos para se incluir de vez na briga pelas vagas na Champions League.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Newcastle

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Andy Madley (quarto árbitro); Paul Tierney e Constantine Hatzidakis (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Leny Yoro, Harry Maguire e Lisandro Martínez; Noussair Mazraoui, Casemiro, Kobbie Mainoo e Diogo Dalot; Amad Diallo, Rasmus Hojlund e Alejandro Garnacho



❌ Desfalques: Bruno Fernandes e Manuel Ugarte (suspensos); Mason Mount, Victor Lindelof e Luke Shaw (lesionados)



NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Martin Dúbravka; Valentino Livramento, Fabian Schar, Dan Burn e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton; Jacob Murphy, Alexander Isak e Anthony Gordon



❌ Desfalques: Callum Wilson, Jamaal Lascelles, Nick Pope, Emil Krafth e Sven Botman (lesionados)