Manchester United x Leicester City: onde assistir, horário e prováveis escalações

Manchester United e Leicester City se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 17h (horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra. O confronto válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2024/25 terá transmissão ao vivo da ESPN (canal de televisão fechado) e do Disney+Premium (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Manchester United é o atual campeão da Copa da Inglaterra e, na temporada de 2025, será uma das únicas chances de título do clube. Na Premiere League, o time ocupa a 13° colocação com 29 pontos e venceu duas nas últimas cinco rodadas.

O Leicester, comandado por Van Nistelrooy, está em 18° lugar, com 17 pontos e luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. Mads Hermansen, Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu, por questões físicas, devem ficar de fora da partida.

Manchester United e Leicester City se enfrentam nesta sexta (7) (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Confira as informações do jogo entre Manchester United e Leicester City

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED X LEICESTER CITY

4ª FASE- COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN (canal de televisão fechado) e do Disney+Premium (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Altay Bayindir; Noussair Mazraoui, Harry Maguire e De Ligt; Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo e Patrick Dorgu; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Rasmus Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

LEICESTER CITY: Jakub Stolarczyk; Woyo Coulibaly, Conor Coady, Caleb Okoli e Victor Kristiansen; Boubakary Soumaré, Oliver Skipp; Facundo Buonanotte, Bilal El Khannouss e Stephy Mavididi; Patson Daka. Técnico: Ruud Van Nistelrooy.