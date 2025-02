Vai começar a Libertadores 2025! A primeira fase dos playoffs da competição tem início nesta terça-feira (4), com o duelo entre Monagas (VEN) e Defensor (URU). Além da partida de abertura, Nacional (PAR) e Alianza Lima (PER) se enfrentam na quarta-feira, enquanto o Blooming (BOL) encara o El Nacional (EQU) na quinta, todos pelos jogos de ida.

continua após a publicidade

➡️ Monagas x Defensor Sporting: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Os seis times trazem em seus elencos nomes para ficar de olho, entre jovens promessas, jogadores com passagens pelo futebol brasileiro e até carrascos de gigantes do Brasil. Por isso, o Lance! separou um destaque de cada um dos clubes participantes da primeira fase da Libertadores.

Jeferson Caraballo (Monagas)

Jeferson Caraballo, jogador do Monagas, que disputa a primeira fase da Libertadores 2025 (Foto: Arquivo Pessoal)

Jeferson Caraballo é um meio-campista de 22 anos que vem se destacando pelo Monagas. Apesar de atuar mais como segundo volante, pode jogar em todas as funções do setor central, seja à frente da zaga, como camisa 10 e até pelos lados, sobretudo o esquerdo. Participou de 34 partidas na última temporada, com um gol e quatro assistências.

continua após a publicidade

Diego Abreu (Defensor)

Diego Abreu, ex-Botafogo, atualmente no Defensor (Foto: Reprodução/Instagram @diegoabreux)

O atacante uruguaio Diego não tem esse sobre nome à toa. O jovem de 21 anos é filho de Loco Abreu, ídolo do Botafogo e da seleção do Uruguai. A promessa, inclusive, esteve emprestado pelo Defensor ao Alvinegro até janeiro de 2024. Após novo empréstimo - agora para o Toluca, do México - o centroavante está de volta ao clube que o revelou.

Juanfer Alfaro (Nacional)

Juanfer Alfaro, jogador do Nacional do Paraguai, que disputará a Libertadores (Foto: Arquivo Pessoal)

Principal jogador do Nacional do Paraguai, Juan Fernando Alfaro é argentino e atua principalmente como segundo volante, mas também pode jogar como o primeiro homem de meio-campo. Se destaca pela imposição física, sendo o jogador com mais jogos pelo clube paraguaio na última temporada, com 54 partidas. Neste recorte, balançou as redes cinco vezes.

continua após a publicidade

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Miguel Trauco é o novo reforço do Alianza Lima, do Peru (Foto: Divulgação / Alianza Lima)

Velho conhecido do futebol brasileiro, Miguel Trauco está de volta ao Peru. O lateral-esquerdo foi eleito o melhor jogador do Campeonato Peruano em 2016, pouco antes de se transferir ao Flamengo. Após dois anos e meio no Rubro-Negro, teve passagens por Saint-Étienne, da França, e San Jose Earthquakes, da MLS, antes de reforçar o Criciúma no ano passado. Aos 32 anos, ele chegou ao Alianza Lima por empréstimo do Tigre no útimo mês.

César Romero (Blooming)

Zagueiro de 23 anos, César Romero vem se destacando pelo Blooming. As atuações renderam convocação para a seleção principal da Bolívia no último ano, para amistosos contra Equador e México. Além disso, participou do Pré-Olímpico com a seleção boliviana sub-23.

Jhon Cifuente (El Nacional)

Experiente atacante de 32 anos, Jhon Cifuente foi eleito o jogador do ano no Equador em 2018, além de ter sido o artilheiro da Copa Sul-Americana em duas oportunidades. Em 2023, quando atuava pelo Aucas, participou da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela Libertadores, chamando atenção por sua forma física acima do peso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte