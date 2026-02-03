menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sem Raphinha, Barcelona vence algoz do Real Madrid na Copa do Rei

Equipe treinada por Hansi Flick avança às semifinais do torneio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/02/2026
19:02
Atualizado há 4 minutos
barcelona yamal
imagem camera(Foto: Divulgação/Barcelona)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona venceu o Albacete por 2 a 1 nesta terça-feira (3), no estádio Carlos Belmonte, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei 2025/26. A equipe catalã avançou às semifinais e eliminou o mandante, atual 12º colocado da segunda divisão espanhola, que se despede da competição após ter eliminado o Real Madrid nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

O Barcelona controlou a posse de bola desde o início da partida, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol, enquanto o Albacete apostou em contra-ataques pontuais.

continua após a publicidade

O placar foi aberto aos 39' nos pés de Lamine Yamal. A jogada começou pelo lado esquerdo com Marcus Rashford, seguiu para Frenkie de Jong na entrada da área e terminou com passe de primeira para o espanhol no lado direito. O camisa 10 finalizou de canhota colocado para inaugurar o marcador. 1 a 0 para o Barcelona.

O segundo gol saiu aos 11 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Ronald Araújo após receber cruzamento de escanteio cobrado por Rashford. 2 a 0 para o Barcelona.

continua após a publicidade

O gol de honra saiu com Javi Moreno, aos 42', ao aproveitar cobrança de falta pela meia-direita, antecipou-se à marcação e cabeceou no canto esquerdo de Joan García. 2 a 1.

Ferrán Torres, por sua vez, marcou após cruzamento de Gerard Martín pela esquerda, ao completar para o gol na pequena área. Contudo, o lance foi anulado pelo VAR em sequência.

Já nos acréscimos, o Albacete chegou com perigo ao trocar passes dentro da área, mas a finalização por cobertura foi interceptada em cima da linha por Martín, que evitou o gol diante de Joan García.

Ao todo, foi uma vitória simples que poderia ter terminado em goleada, já que o Barça teve 72% de posse de bola e finalizou 16 vezes contra apenas cinco do adversário.

O que vem por aí? 🔎

O próximo desafio do Barcelona será contra o Mallorca, no sábado (7), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. O Albacete enfrenta o Deportivo La Coruña no domingo (8), também às 12h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Riazor.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

barcelona copa do rei
(Foto: Divulgação/Barcelona)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias