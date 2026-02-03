Sem Raphinha, Barcelona vence algoz do Real Madrid na Copa do Rei
Equipe treinada por Hansi Flick avança às semifinais do torneio
O Barcelona venceu o Albacete por 2 a 1 nesta terça-feira (3), no estádio Carlos Belmonte, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei 2025/26. A equipe catalã avançou às semifinais e eliminou o mandante, atual 12º colocado da segunda divisão espanhola, que se despede da competição após ter eliminado o Real Madrid nas oitavas de final.
Como foi a partida? ⚽
O Barcelona controlou a posse de bola desde o início da partida, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol, enquanto o Albacete apostou em contra-ataques pontuais.
O placar foi aberto aos 39' nos pés de Lamine Yamal. A jogada começou pelo lado esquerdo com Marcus Rashford, seguiu para Frenkie de Jong na entrada da área e terminou com passe de primeira para o espanhol no lado direito. O camisa 10 finalizou de canhota colocado para inaugurar o marcador. 1 a 0 para o Barcelona.
O segundo gol saiu aos 11 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Ronald Araújo após receber cruzamento de escanteio cobrado por Rashford. 2 a 0 para o Barcelona.
O gol de honra saiu com Javi Moreno, aos 42', ao aproveitar cobrança de falta pela meia-direita, antecipou-se à marcação e cabeceou no canto esquerdo de Joan García. 2 a 1.
Ferrán Torres, por sua vez, marcou após cruzamento de Gerard Martín pela esquerda, ao completar para o gol na pequena área. Contudo, o lance foi anulado pelo VAR em sequência.
Já nos acréscimos, o Albacete chegou com perigo ao trocar passes dentro da área, mas a finalização por cobertura foi interceptada em cima da linha por Martín, que evitou o gol diante de Joan García.
Ao todo, foi uma vitória simples que poderia ter terminado em goleada, já que o Barça teve 72% de posse de bola e finalizou 16 vezes contra apenas cinco do adversário.
O que vem por aí? 🔎
O próximo desafio do Barcelona será contra o Mallorca, no sábado (7), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. O Albacete enfrenta o Deportivo La Coruña no domingo (8), também às 12h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Riazor.
