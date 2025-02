Neste domingo (23), Lyon e PSG se enfrentam em partida crucial pela 23ª rodada da Ligue 1. A bola rola às 16h45 (de Brasília) no Groupama Stadium, em Lyon. A partida será transmitida pela CazéTV, no YouTube e no Amazon Prime Vídeo, serviço de streaming ligado ao canal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tudo sobre o jogo entre Lyon e PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon x Paris Saint-Germain

23ª Rodada — Ligue 1

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA);

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube) e Prime Vídeo (streaming);

🟨 Árbitro: Eric Wattellier

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫ Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)

Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate e Tagliafico; Cherki, Matic, Tolisso e Nuamah; Mikautadze

🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos e Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Ousmane Dembélé

➡️ Everton e Manchester United empatam em jogo de ‘um tempo para cada lado’ na Premier League

Com 19 jogos sem derrotas, equipe de Luis Enrique enfrenta um Lyon motivado por recentes vitórias na Ligue 1 Foto: Reprodução/Instagram)

Como os times chegam para a partida?

Sob a gestão de Paulo Fonseca, o Lyon apresenta uma recuperação notável, evidenciada por duas vitórias consecutivas na Ligue 1 e a classificação antecipada para as oitavas de final da Liga Europa.

continua após a publicidade

Em contrapartida, a equipe parisiense, comandado por Luis Enrique, chega ao duelo após sete vitórias seguidas, incluindo uma vitória de 7 a 0 contra o Brest na repescagem da Liga dos Campeões. No seu melhor momento na temporada, o PSG mantém uma invencibilidade de 19 jogos e chega como grande favorita contra o Lyon.