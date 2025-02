Em jogo marcado por igualdade no desempenho das equipes, Everton e Manchester United empataram neste sábado (22) por 2 a 2 no Goodison Park, em Liverpool (ING), em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League. Os gols dos Toffees foram marcados por Beto e Doucouré na primeira etapa, enquanto os Red Devils descontaram com Bruno Fernandes e Ugarte no segundo tempo.

Com o resultado, o time de David Moyes sobe na tabela da Premier League desta temporada, com 33 pontos, na 12ª posição. Enquanto isso, os comandados de Rubem Amorim estacionam na 15ª colocação , com 29.

Everton 2x2 Manchester United: como foi o jogo?

Em jogo de poucas oportunidades e equilíbrio nas ações ofensivas, a primeira etapa de Everton e Manchester United foi discreta, apesar dos gols marcados pelo time mandante. Os Toffees saíram na frente após bate e rebate na área em cobrança de escanteio, aos 18 minutos do segundo tempo. A bola sobrou para Beto, que ficou cara a cara com Onana e completou para o fundo das redes. Por sua vez, a jogada do segundo gol foi iniciada por uma bola enfiada pelo lado direito, após passe recebido por Harrison na área adversária, com espaço para finalizar. O goleiro do Manchester United fez grande defesa e, no rebote, Doucouré apareceu no alto para cabecear e empurrar. Maguire, zagueiros do Red Devils, falhou na cobertura do lance.

Beto abriu o placar da partida entre Everton e Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

No segundo tempo, o United voltou do intervalo com maior volume ofensivo na partida. Bruno Fernandes, em cobrança de falta na entrada da área, fez o primeiro gol dos Red Devils, aos 26 minutos. No lance, Pickford nem tentou agarrar a bola, que caiu no canto direito da trave. Em mais uma bola parada, o português cruzou e a esfera voltou para a entrada da área. No minuto 34, Ugarte dominou no peito e finalizou de perna esquerda para marcar um golaço de empate.

O que vem pela frente?

Na 27ª rodada da Premier League, o Everton enfrenta o Brentford fora de casa, às 16h30, na próxima quarta-feira (26). O Manchester United, por sua vez, recebe o Ipswich Town em Old Trafford simultaneamente.

✅ FICHA TÉCNICA

Everton 2x2 Manchester United

26ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

🕴️ Arbitragem: Andy Madley (árbitro), Mat Wilkes, Craig Taylor (assistentes) e Anthony Taylor (árbitro)

📺 VAR: Matt Donohue e Derek Eaton (assistente)

🥅 Gols: Beto (EVE — 19'/1T), Doucouré (EVE — 33'/1T), Bruno Fernandes (MUN — 27'/2T) Ugarte (MUN — 35'/2T)

🟨 Cartões amarelos: O'Brien, Garner, Young (EVE); mARTIN (MUN)

🟥 Cartões vermelhos: —

⚽ ESCALAÇÕES

Everton (Técnico: David Moyes)

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner (Iroegbunam), Gueye, Lindstrøm (Young), Doucouré (Alcaraz), Harrison; Beto.

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; Dalot, Mazraoui (Yoro), Maguire, De Ligt, Dorgu; Casemiro (Garnacho), Bruno Fernandes; Zirkzee, Højlund (Martin).