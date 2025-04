Lyon x Lille: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo OL LIL 28º Rodada Ligue 1 Data e Hora Sábado, 5 de Abril - 16h05 (de Brasília) Local Groupama Stadium, em Lyon (FRA) Árbitro Eric Wattellier Assistentes Mikael Berchebru e Steven Torregrossa Var Nicolas Rainville Onde assistir CazéTV (Youtube)

No confronto pela parte de cima da tabela, Lyon e Lille se enfrentam neste sábado (5), em jogo válido pela 28ª rodada da Ligue 1. O duelo acontece no Groupama Stadium, em Lyon, na França, e o confronto tem o início marcado para as 16h05 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (Youtube).

O Lyon busca recuperação após derrota para Strasbourg e vai em busca dos três pontos para embalar na temporada. O time comandado pelo português Jorge Maciel busca manter o bom momento dentro do Groupama Stadium, onde tem mostrado evolução na temporada. Com 45 pontos e na 7ª colocação, o OL quer se aproximar da zona de competições europeias e vai em busca de uma vitória importantes para entrar no G6 francês.

Lucas Perri, ex-Botafogo, em ação pelo Lyon (Foto: Valery Hache / AFP)

O Lille, por sua vez, briga diretamente por uma vaga na próxima Champions League e uma vitória no duelo é essencial. A equipe de Bruno Genesio é a 6ª colocada, com 47 pontos, e precisa da vitória para entrar G3 francês, pois está a 2 pontos do Marseille, o primeiro time na zona de classificação direta para a competição europeia.

Confira as informações do jogo entre Lyon e Lille pela Ligue 1

✅ FICHA TÉCNICA

LYON X LILLE

28ª RODADA – LIGUE 1

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: CazéTV (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LYON: Lucas Perri; Mata, O’Brien, Caleta-Car e Tagliafico; Caqueret, Tolisso e Cherki; Nuamah, Lacazette e Benrahma.

LILLE: Chevalier; Diakité, Yoro, Alexsandro e Ismaily; André e Gomes; Haraldsson, Cavaleiro e Gudmundsson; Jonathan David.