Destaque no Lyon, Lucas Perri ainda pode render valor milionário ao Botatogo

A parceria entre Botafogo e Lyon tem rendido frutos para a equipe francesa dentro e fora de campo. O goleiro Lucas Perri é um dos principais destaques da temporada, e pode render um valor milionário ao Alvinegro em caso de uma futura negociação.

No último domingo, o brasileiro recebeu elogios do técnico Paulo Fonseca após grande atuação na vitória de 2 a 0 sobre o Nice, na Ligue 1, sendo eleito o melhor da partida. Perri chegou ao seu nono jogo sem sofrer gols no campeonato francês, sendo o segundo goleiro com mais partidas sem ser vazado no ranking. Ao todo, já são 38 jogos como titular da equipe francesa.

– No momento, o melhor goleiro do mundo é o meu goleiro, Lucas Perri. Ele nos fez revisitar jogos antigos. Defensivamente, é muito bom. Ofensivamente, evoluiu bastante, especialmente na construção com os pés. Para o nosso estilo de jogo, precisamos de um goleiro que participe ofensivamente, e ele entendeu isso. Trabalhamos juntos no que precisava ser aprimorado, e ele tem mostrado essa evolução. Além disso, é um jogador equilibrado e entende a importância do seu papel no time.

O desempenho do ex-Botafogo tem chamado a atenção de gigantes europeus, que já procuraram o Lyon para demonstrar interesse no goleiro. O Newcastle, da Inglaterra, chegou a fazer contato, e as conversas podem avançar no meio de 2025, por decisão de John Textor.

O clube inglês pode retomar as tratativas ao fim da temporada europeia, em junho, e uma possível venda giraria entre € 20 milhões (R$ 120 milhões) e € 30 milhões (R$ 180 milhões), segundo o "Canal do Nicola". Perri chegou à França em janeiro de 2024 por € 3,25 milhões, cerca de R$ 17,3 milhões na cotação da época. Em contrato, ficou estabelecido que o Glorioso teria direito a 50% de mais-valia (lucro de uma eventual futura venda).

Perri foi um dos principais jogadores da campanha do Alvinegro em 2023 e se transferiu para o time francês de John Textor ao fim do ano. Além dele, Adryelson, Jeffinho e Thiago Almada seguiram o mesmo caminho no mercado europeu, mas apenas o goleiro se firmou como titular absoluta da equipe.