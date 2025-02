Liverpool e Wolverhampton se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. A transmissão da partida será na ESPN e no Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+.

Buscando se distanciar ainda mais do vice-líder Arsenal, o Liverpool de Arne Slot e Salah tentará a sua nova vitória dentro de casa, dessa vez contra o Wolverhampton. Os Reds lideram o campeonato com 57 pontos e estão quatro a frente do segundo colocado.

Por outro lado, os Wolves tentam se manter fora da zona de rebaixamento. O time de Vitor Pereira tem 19 pontos e está apenas dois a frente do primeiro time no Z-3, que é Ipswich (17).

Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Wolverhampton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool e Wolverhampton

25ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING);

📺Onde assistir: ESPN (TV Fechada) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Sipke Hulshoff - auxiliar técnico)

Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz e Gakpo (Darwin Núñez)

Wolverhampton (Técnico: Vitor Pereira)

José Sá, Matt Doherty (Santiago Bueno), Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Semedo, André, João Gomes e Rayan Ait Nouri; Matheus Cunha, Sarabia e Gonçalo Guedes.