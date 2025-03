Leicester City x Manchester United: onde assistir, horário e prováveis escalações

Leicester City recebe o Manchester United no King Power Stadium para a 29ª rodada da Premier League. O confronto acontece no domingo (16), às 16h00 (de Brasília) e terá a transmissão da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Manchester United e Leicester City em ação pela Premier League (Foto: Lindsey Parnaby / AFP)

Os Reds buscam a vitória fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento da Premier League. O clube vive uma má fase na competição, tendo em vista que ocupa a 14ª colocação, com 34 pontos conquistados. Ao contrário do desempenho no torneio nacional, o Manchester United goleou o Real Sociedad pela Europa League na última quinta-feira (13), e passou para as quartas de final da competição.

O Leicester City, por sua vez, vive um momento desesperador no Campeonato Inglês. O clube está estacionado na penúltima colocação com apenas 17 pontos e quatro vitórias conquistadas. O time tenta se reerguer nas rodadas finais do torneio para não ser rebaixado novamente depois de 2023.

Confira as informações do jogo entre Leicester City e Manchester United

✅ FICHA TÉCNICA

LEICESTER CITY X MANCHESTER UNITED

RODADA 29 - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 16h00 (de Brasília)

📍 Local: King Power Stadium, Leicestershire, Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEICESTER CITY (Técnico: Ruud van Nilstelrooij)

Mads Hermansen, Wout Faes, Conor Coady, Luke Thomas, James Justin, Wilfred Ndidi, Victor Kristiansen, Boubakary Soumaré, Bilal El Khannouss, Patson Daka, Jamie Vardy



MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; Lindelöf, De Ligt e Heaven; Mazraoui, Eriksen, Casemiro e Dalot; Bruno Fernandes e Garnacho; Zirkzee