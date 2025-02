Por que apostar nas defesas negativas de Leicester x Brentford? Veja odds 

A partida Leicester x Brentford acontece nesta sexta-feira (21/02), às 17h. O confronto vai ser disputado no King Power Stadium e é válido pela 26ª rodada da Premier League. Portanto, veja como estão as equipes e como isso influencia na hora de avaliar os mercados.

Odds Leicester x Brentford

O confronto traz equipes em cenários diferentes. Em uma situação mais delicada na tabela, o Leicester aparece como zebra mesmo jogando em casa nesta rodada. O clube está cotado em 3.50 para uma vitória, enquanto o Brentford rende 2.00.

As odds são da bet365 e ainda podem sofrer alterações até a hora do jogo. Desta forma, é recomendável conferir no site os valores atualizados. Além disso, vale observar outros mercados para apostar.

Defesas fracas

O principal ponto a observar nesta partida é a fragilidade defensiva. Isso porque o Leicester é o segundo que mais sofreu gols na Premier League. A equipe já foi vazada 55 vezes. Portanto, uma média superior a dois sofridos por partida.

Do outro lado, o Brentford também apresenta vulnerabilidade. Com 42 gols sofridos, mesmo no meio da tabela, o time é o sexto mais vazado do Campeonato Inglês.

Por conta disso, é esperado um placar movimentado nesta sexta-feira. Desta forma, o palpite acima de 2.5, o retorno é de 1.57 para 1.00.

Com isso, o confronto tem que terminar com no mínimo três bolas nas redes. A quantia sobe para 2.38 com o total acima de 3.5. Neste cenário, o duelo tem que terminar com no mínimo três bolas nas redes.

Ambos marcam

Com dois times com defesas fracas, o ambos marcam é um mercado que aparece muito cotado para acontecer. O feito com os dois times marcando pelo menos uma vez tem odds de 1.50 para 1.00.

É possível ainda apostar em ambos marcam para cada um dos tempos. Neste caso, a aposta que os dois times balançam as redes ainda na primeira etapa tem retorno de 3.75 para 1.00. Já as odds para o feito no segundo tempo está cotado em 2.62.

As cotações para ambos marcam também podem sofrer alterações. Confira os valores atualizados diretamente na bet365.

Times a marcar

O foco também pode ser feito nos ataques. Neste caso a aposta é na quantidade de gols que cada equipe vai fazer.

Diante de uma defesa mais vulnerável, o Brentford aparece com maior destaque e rende 1.14 para 1.00 ao marcar pelo menos um gol. O palpite no acima de 0.5.

O valor vai para 1.72 com o confronto terminando com pelo menos duas bolas nas redes. Neste caso, a aposta é no acima de 1.5.

Do lado do Leicester, o clube está cotado em 1.28 se marcar um gol jogando em casa. Já a aposta no total acima de 1.5, o retorno é de 2.37. Nesta aposta, o clube precisa marcar pelo menos duas vezes ao longo dos 90 minutos.