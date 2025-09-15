Lanús e Fluminense vão brigar por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana 2025. O jogo de ida acontece na próxima terça-feira (16), no estádio La Fortaleza. Às vésperas do jogo, o Lance! analisou a disparidade no valor de mercado das equipes, que se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília).

O time argentino, comandado por Mauricio Pellegrino, tem o valor de mercado avaliado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,6 milhões). Já o Fluminense, de Renato Gaúcho, tem um valor de mercado de aproximadamente 94,1 milhões de euros, o que corresponde a R$ 588,1 milhões.

Atualmente na 12ª colocação entre as equipes mais caras do Campeonato Argentino, Lanús está atrás de equipes como Boca Juniors, River Plate, Racing, Rosario Central, Independiente e outros. Já o Fluminense ocupa a 9ª posição na lista dos clubes com maior valor de mercado do Brasileirão.

Cinco jogadores mais caros de Lanús x Fluminense

Lanús:

Nahuel Losada - € 3 milhões (R$18.751 milhões) Felipe Peña - € 2.7 milhões (R$ 16.876 milhões) Ronaldo Dejesús - € 2 milhões (R$ 12.507 milhões) Rodrigo Castilla - € 1.9 milhão (R$ 11.875 milhões) Agustín Cardoso - € 1.5 milhão (R$ 9.375 milhões)

Fluminense:

Martinelli - € 14 milhões (R$ 87.505 milhões) Hércules - € 10 milhões (R$ 62.539 milhões) Lucho Acosta - € 6 milhões (R$ 37.523 milhões) Soteldo, Cannobio, Freytes - € 5 milhões (R$ 31.269 milhões) Lezcano - € 4 milhões (R$ 25.015 milhões)

Jogadores do Lanús celebrando gol. (Foto: Luis Robayo/AFP)

Investimento das ligas

Ao traçar um comparativo de diferença de investimento entre os dois campeonatos, temos o exemplo do São Paulo, que é o 11° time mais valioso do Brasil - 89,8 milhões de euros (cerca de R$ 561,5 milhões). No entanto, ele tem um elenco mais valioso do que qualquer clube argentino.

Adversário da quartas, o Tricolor Carioca, por sua vez, chega a ser mais de cinco milhões de euros mais caro que o Boca Juniors, time que detém o plantel mais valioso do Campeonato Argentino.