Escalação do Fluminense: veja o time de Renato para enfrentar o Lanús

O Fluminense viaja para a Argentina nesta segunda-feira (15) para enfrentar o Lanús pelas quartas de final da Copa Sul-Americana no dia seguinte, às 21h30 (de Brasília). Pensando nessa partida, Renato Gaúcho poupou quase todos os titulares do confronto contra o Corinthians, neste sábado (13). Com isso, o treinador deixou pistas do que pensa para a decisão.

Neste momento da temporada, os principais jogos do Tricolor caem sobre a responsabilidade de 11 nomes: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Hércules, Nonato, Serna, Canobbio e Everaldo. Com a exceção do lesionado Samuel, que será substituído por Guga, todos esses devem ser titulares nesta terça. Contra o Corinthians, apenas Fábio entrou em campo. Todos os outros ficaram de fora da relação, incluindo Guga.

Se existia dúvida sobre a manutenção dos três volantes, com Nonato começando, ela diminui consideravelmente com o camisa 16 sendo poupado. Por conta das boas atuações de Lucho Acosta, existe a expectativa de que Renato passe a considerar abrir mão de um dos volantes no meio, mas isso não deve acontecer contra o Lanús. Para o treinador, a maneira que o Fluminense entra em campo mais equilibrado é com Martinelli, Hércules e Nonato, volantes que marcam e jogam — como o próprio diz.

Além do meio-campo, outra dúvida que existe é no ataque. Cano ou Everaldo. A tendência é que Everaldo começe jogando. Além de ter sido poupado no sábado e ter sido o escolhido nas partidas mais importantes, Cano jogou os 90 minutos contra o Corinthians. Por mais que entre os torcedores a titularidade seja um divisor de opiniões, para Renato, pelo menos por enquanto, o favorito é o camisa 9.

Com isso, o Tricolor deve ir a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

