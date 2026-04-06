Juventus e Genoa se enfrentam hoje, segunda-feira (6), às 13h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. O confronto terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo JUV GEN 31ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 13h (de Brasília) Local Allianz Stadium, em Turim (ITA) Árbitro Davide Massa (ITA) Assistentes Alessandro Lo Cícero (ITA) e Marco Trinchieri (ITA) Var Daniele Paterna (ITA) Onde assistir

A Juventus tenta retomar o caminho das vitórias para entrar na zona de classificação para a próxima Champions League (G-4). Sob o comando do técnico Luciano Spalletti, a Velha Senhora ocupa a 5ª colocação, com 54 pontos, e precisa do triunfo para encostar no Como (atual 4º colocado). A equipe de Turim vem de um empate amargo em 1 a 1 com o Sassuolo em casa, mas ostenta uma invencibilidade de quatro jogos (duas vitórias e dois empates) e aposta no fator local — com força máxima à disposição — para somar os três pontos.

continua após a publicidade

O Genoa, por sua vez, aparece na 14ª colocação com 33 pontos e busca surpreender fora de casa para se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento nesta reta final de temporada, já que a diferença para o Z-3 é de seis pontos. Treinada por Daniele De Rossi, a equipe rossoblù vive um momento de instabilidade: não vence há três partidas e tenta se recuperar de uma derrota por 2 a 0 para a Udinese na rodada anterior.

Tudo sobre o jogo entre Juventus x Genoa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 🆚 Genoa

31ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Davide Massa (ITA)

🚩 Assistentes: Alessandro Lo Cícero (ITA) e Marco Trinchieri (ITA)

📺 VAR: Daniele Paterna (ITA)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪⚫ Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)

Perin; Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly e Cambiaso; Locatelli e Khéphren Thuram; Francisco Conceição, McKennie e Jeremie Boga; Kenan Yildiz (ou Vlahovic)

🔴🔵 Genoa (Técnico: Daniele De Rossi)

Bijlow (ou Leali); Marcandalli, Ostigard e Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi e Aaron Martin; Baldanzi, Vitinha e Lorenzo Colombo

Juventus x Genoa (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.