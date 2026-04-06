Napoli x Milan: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo da 31ª rodada do Campeonato Italiano
Napoli e Milan se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Napoli tenta aproveitar o fator casa e o excelente momento para ultrapassar o rival e assumir a vice-liderança. A equipe comandada por Antonio Conte é a atual campeã e ocupa a 3ª colocação, com 62 pontos, vindo de quatro vitórias consecutivas (a última por 1 a 0 sobre o Cagliari). O time ganha os retornos importantes de De Bruyne e McTominay, mas sofre com os desfalques por lesão de Di Lorenzo, Rrahmani e David Neres.
O Milan, por sua vez, defende a 2ª posição na tabela, com 63 pontos, apenas um a mais que os donos da casa. Sob o comando de Massimiliano Allegri, o time rossonero chega embalado após vencer o Torino por 3 a 2 na última rodada e busca se firmar na perseguição ao líder. Para o confronto direto fora de casa, a equipe não terá Santiago Gimenez e Matteo Gabbia, lesionados, e ainda tem Christian Pulisic como dúvida.
Tudo sobre o jogo entre Napoli x Milan (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 🆚 Milan 31ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de abril, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Daniele Doveri (ITA)
🚩 Assistentes: Giovanni Baccini (ITA) e Valerio Colarossi (ITA)
📺 VAR: Maurizio Mariani (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES 🔵⚪
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno e Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka e Spinazzola; De Bruyne e Noa Lang; Hojlund.
🔴⚫ Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; Tomori, De Winter e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic (Nkunku) e Leão.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
