Futebol Internacional

Brasileiro sofre com três lesões em apenas quatro jogos em La Liga

Jogador tem enfrentado problemas físicos no início de temporada

Luiz Felipe em ação pela seleção italiana (Foto: Divulgação)
Luiz Felipe em ação pela seleção italiana (Foto: Divulgação)
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/09/2025
14:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

O início de temporada de Luiz Felipe no Rayo Vallecano tem sido marcado por problemas físicos. O zagueiro ítalo-brasileiro sofreu sua terceira lesão muscular em apenas quatro partidas de La Liga. Neste domingo, diante do Osasuna, o defensor sentiu um problema na coxa aos nove minutos e pediu substituição imediata, sendo substituído por Jozhua Vertrouwd.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A nova lesão preocupa o clube espanhol. Segundo membros da comissão técnica, o problema parece mais grave do que os anteriores, já que ocorreu durante um sprint – sinal de que não se trataria apenas de sobrecarga muscular. O brasileiro deixou o campo abatido e deve passar por exames para determinar a gravidade do quadro.

Luiz Felipe comanda a linha defensiva do Rayo, mas sofre com lesões

Luiz Felipe já havia apresentado desconforto na estreia contra o Girona, quando ficou no vestiário no intervalo e devido a isso, acabou desfalcando a equipe posteriormente nos playoffs da Conference League. Duas semanas depois, contra o Barcelona, pediu substituição aos 30 minutos do segundo tempo por novo problema muscular. Apenas na partida contra o Athletic Bilbao, em San Mamés, conseguiu atuar os 90 minutos.

Luiz Felipe em ação pela seleção italiana (Foto: Divulgação)
Luiz Felipe é naturalizado italiano e atua pela seleção italiana (Foto: Divulgação)

O técnico Iñigo Pérez comentou a situação do defensor após o jogo em Pamplona, afirmando que desta vez, a lesão de Luiz Felipe parece ser mais grave. O treinador afirmou que por suas vivências, imagina que ficará sem o zagueiro por cerca de um mês.

— Quando um jogador pede para ser substituído e sai, é porque ele se machucou. Imagino que teremos uma lesão muscular típica, padrão, por três a seis semanas. Mas não sou médico. Imagino que farão exames para determinar a extensão da lesão — afirmou.

Contratado pelo Rayo em julho de 2025, Luiz Felipe chegou como aposta para liderar a defesa. Revelado pelo Ituano, fez carreira na Lazio e pela seleção italiana antes de passar por Real Betis, Al-Ittihad e Olympique de Marseille. O retorno ao futebol espanhol era visto como uma oportunidade para recuperar protagonismo, mas as sucessivas lesões já colocam seu início de trajetória no clube sob desconfiança.

