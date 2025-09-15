O início de temporada de Luiz Felipe no Rayo Vallecano tem sido marcado por problemas físicos. O zagueiro ítalo-brasileiro sofreu sua terceira lesão muscular em apenas quatro partidas de La Liga. Neste domingo, diante do Osasuna, o defensor sentiu um problema na coxa aos nove minutos e pediu substituição imediata, sendo substituído por Jozhua Vertrouwd.

A nova lesão preocupa o clube espanhol. Segundo membros da comissão técnica, o problema parece mais grave do que os anteriores, já que ocorreu durante um sprint – sinal de que não se trataria apenas de sobrecarga muscular. O brasileiro deixou o campo abatido e deve passar por exames para determinar a gravidade do quadro.

Luiz Felipe comanda a linha defensiva do Rayo, mas sofre com lesões

Luiz Felipe já havia apresentado desconforto na estreia contra o Girona, quando ficou no vestiário no intervalo e devido a isso, acabou desfalcando a equipe posteriormente nos playoffs da Conference League. Duas semanas depois, contra o Barcelona, pediu substituição aos 30 minutos do segundo tempo por novo problema muscular. Apenas na partida contra o Athletic Bilbao, em San Mamés, conseguiu atuar os 90 minutos.

Luiz Felipe é naturalizado italiano e atua pela seleção italiana (Foto: Divulgação)

O técnico Iñigo Pérez comentou a situação do defensor após o jogo em Pamplona, afirmando que desta vez, a lesão de Luiz Felipe parece ser mais grave. O treinador afirmou que por suas vivências, imagina que ficará sem o zagueiro por cerca de um mês.

— Quando um jogador pede para ser substituído e sai, é porque ele se machucou. Imagino que teremos uma lesão muscular típica, padrão, por três a seis semanas. Mas não sou médico. Imagino que farão exames para determinar a extensão da lesão — afirmou.

Contratado pelo Rayo em julho de 2025, Luiz Felipe chegou como aposta para liderar a defesa. Revelado pelo Ituano, fez carreira na Lazio e pela seleção italiana antes de passar por Real Betis, Al-Ittihad e Olympique de Marseille. O retorno ao futebol espanhol era visto como uma oportunidade para recuperar protagonismo, mas as sucessivas lesões já colocam seu início de trajetória no clube sob desconfiança.

