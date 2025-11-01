Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), a partir das 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

+ Palmeiras inicia corrida contra o Flamengo em busca de títulos e recordes

A equipe de Abel Ferreira lidera a competição com um ponto de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, e chega ao Sul do país após golear a LDU, do Equador, no Allianz Parque e conquistar uma improvável vaga na decisão da Libertadores.

Ficha do jogo
JUV PAL
BRASILEIRÃO
31ª - Rodada
Data e Hora
domingo, 2 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Árbitro
Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)

O Juventude, por sua vez, ocupa a penúltima colocação, com apenas 26 pontos em 30 partidas. Para alcançar o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a equipe gaúcha precisa de três vitórias.

O Palmeiras não terá o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho lesionados. Enquanto o Juventude possui três desfalques por suspensão: o zagueiro Marcos Paulo, o volante Jadson e o atacante Gabriel Taliari.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 31ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local:Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Palmeiras venceu o Juventude em partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão, no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

JUVENTUDE (Técnico: Hernán Crespo)

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Peixoto e Sforza; Ênio, Rafael Bilu e Gilberto (Nenê).