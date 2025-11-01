Vojvoda projeta presença de Neymar em Palmeiras x Santos após retorno

Em duelo que marcou o retorno de Neymar pelo Santos, o Peixe ficou no empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na tarde deste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante entrou aos 21 minutos do segundo tempo na vaga de Victor Hugo e ajudou o time da Baixada Santista a melhorar seu desempenho em campo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a decisão de relacionar o camisa 10, que se recuperou recentemente da terceira lesão na coxa sofrida nesta temporada.

— A decisão de relacioná-lo foi discutida com ele. Recebi o feedback de que ele queria jogar e ajudar o time. A decisão acabou sendo facilitada pela própria postura dele, que demonstrou estar pronto para contribuir. Agora, temos um jogo muito difícil contra o Palmeiras, fora de casa. Vamos nos preparar, jogo a jogo, mantendo foco e força — explicou Vojvoda.

Vojvoda em entrevista coletiva neste sábado (1), na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O gramado sintético:

Vojvoda foi questionado sobre a possibilidade de Neymar enfrentar o Palmeiras na quinta-feira da semana que vem (6), no Allianz Parque. O jogador já havia declarado anteriormente que não se sente confortável atuando em gramados sintéticos.

— O que eu sinto é que o Neymar sempre coloca o Santos acima dele. Se alguém pensa que ele prioriza a si mesmo, está enganado. Esse tipo de jogador absorve toda a pressão; ele está preocupado com o momento do Santos e pensa primeiro no clube. Ontem, em nossa conversa, ele deixou isso claro. Muitas vezes, é preciso tomar decisões frias e lógicas. Quero o Neymar bem e presente em todos os jogos. Sabemos que será em um gramado sintético, e vou conversar com ele sobre isso. Neymar pensa no Santos. Você acha que ele não sente essa camisa? Ele sente mais do que todos. Também precisamos nos colocar no lugar dele. Tomaremos as decisões com calma. Eu já sabia que ele jogaria cerca de 15 minutos e fomos avaliando. A melhor decisão para o Neymar será também a melhor para o Santos — explicou.

No entanto, o argentino ressaltou que o planejamento para a próxima partida ainda não foi definido.

— Ainda não planejei o jogo contra o Palmeiras, mas já está na minha cabeça. Conversamos sobre o que faremos e quem será relacionado. É preciso analisar dia a dia, conversando com o jogador, que passou por muita coisa. O melhor que um treinador pode fazer é escutar. Sabemos que ele não é apenas mais um no elenco, mas um jogador muito importante para o mundo do futebol. Vou falar com ele, considerando a realidade de onde jogamos e o gramado sintético. Quero terminar este ano com o Neymar dentro de campo — concluiu Vojvoda.

Desde seu retorno ao Santos, Neymar atuou em 24 partidas e marcou sete gols. O time do Peixe está de folga neste domingo (2) e se representa na próxima segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.

O Peixe visita o Palmeiras na próxima quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão.