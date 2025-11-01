O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Juventude no próximo domingo (2), no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, o elenco realizou treino tático e posicional sob o comando de Abel Ferreira e, em seguida, encerrou a atividade com um trabalho recreativo.

Após se classificar de forma improvável para a decisão da Copa Libertadores, Abel Ferreira terá uma maratona de jogos nesta reta final de temporada, em meio à disputa por dois títulos. Com três gols de vantagem, o Palmeiras reverteu o resultado diante da LDU no Allianz Parque e avançou de fase para enfrentar o Flamengo.

Assim, existe a possibilidade de Abel Ferreira poupar alguns jogadores para a partida contra o Juventude, como o capitão Gustavo Gómez, titular na maioria dos confrontos do clube no ano e que representou o Paraguai na última Data Fifa.

Outro nome que pode ser poupado pela comissão técnica é Andreas Pereira. Contratado junto ao Fulham na última janela, o meia não precisou de período de adaptação para se firmar no time titular e disputou praticamente todos os minutos desde que passou a vestir a camisa do time paulista.

Abel segue com dúvidas para definir a escalação do Palmeiras para enfrentar o Juvemtude (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desfalques do Palmeiras

Weverton segue em recuperação após fissura na mão e está fora da partida contra o Juventude. Com isso, Carlos Miguel mantém-se na equipe titular, após não sofrer gols nos últimos dois jogos que disputou pelo Palmeiras.

O volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho passaram por cirurgias no segundo semestre e não devem retornar aos gramados nesta temporada.

Sequência positiva

Invicto há sete jogos contra o Juventude, com seis vitórias e um empate desde a última derrota, em 2007, o Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas (duas em 2022, duas em 2024 e uma em 2025), a maior série da história do confronto, superando os quatro triunfos consecutivos entre 2004 e 2005.

Possível escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque.