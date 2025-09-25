‘Queremos um time intenso’, diz novo técnico do Internacional

E começou oficialmente a era Ramón Díaz à frente do Internacional. Na tarde desta quinta-feira (25), o argentino e sua comissão técnica, da qual faz parte seu filho Emiliano – que costuma estar ao lado do pai à beira do gramado nos treinos e nos jogos –, comandaram os primeiros trabalhos no CT Parque Gigante. Na sequência, acompanhado de Emiliano, Ramón foi apresentado pela direção. Na primeira entrevista de Ramón Díaz no Internacional, ele disse "querer um time intenso". Confira:

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Alvirrubro volta a campo no sábado (27), contra o Juventude. Como seu nome já foi publicado no BID, Ramón estará na casamata do Alfredo Jaconi.

Como foi a primeira coletiva de Ramón Díaz

Após o presidente Alessandro Barcellos dar as boas vindas e elencar os motivos da contratação da nova comissão técnica, citando os nomes os quatro auxiliares de Ramón e Emiliano Díaz, os dois receberam a tradicional carteira de sócio, entregue a todos os contratados, e camisas personalizadas. Na sequência, pai e filho concederam a primeira entrevista.

Como em um jogral, na primeira pergunta, ambos agradeceram a oportunidade de voltar ao Brasil e falaram sobre a recepção colorada. Primeiro Ramón:

– Encontramos um clube superorganizado com tudo que necessita um treinador para iniciar um trabalho. Gosto dos desafios e da proposta deste clube. Queremos que o time seja protagonista, intenso. E com o trabalho que vamos fazer, chegaremos lá.

Emiliano complementou, explicando um pouco da filosofia de trabalho dos Díaz e auxiliarres:

– Temos muito claro que Ramón é o treinador. Somos três auxiliares que o ajudamos nas decisões. Tenho um grande prazer de poder trabalhar com, mais do que meu pai, meu melhor amigo. Faz 14 anos que trabalhamos juntos.

Início de trabalho e encontro com jogadores

Depois, comentaram sobre o início de trabalho, o primeiro encontro com os jogadores e como fazer para mudar o cenário em que o time está.

– Tivemos a possibilidade de trabalhar desde muito cedo hoje. Temos que nos adaptar rápido e recuperar rapidamente. Os jogadores tiveram uma boa reação, demonstraram gana de recuperar. Temos uma equipe de qualidade, com jogadores de experiência e jovens. Esperamos tem uma equipe de muita agressividade – falou o pai.

– A única forma de virar [a situação em que o clube está] é trabalho. Trabalhar o anímico e o psicológico. Dar ordens claras do que cada um tem que cumprir. Também no tático. E devolver a confiança desse grupo que há pouco tempo foi campeão – completou Emiliano, que acrescentou:

– O único segredo é trabalhar. Reforçar todas as áreas que precisamos.