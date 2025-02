O zagueiro Rodrigo Caio está perto de vestir as cores do Athletic, de Minas Gerais. Afinal, o clube, que disputará a Série B do Brasileirão neste ano, está em negociações com o defensor, que estava no Grêmio. A informação, confirmada pelo Lance!, é do "Ge".

Rodrigo está livre no mercado de transferências desde dezembro, quando deixou o Imortal. Em janeiro o Criciúma sondou a situação do jogador, mas o negócio não foi para frente. Assim, o Athletic tem o caminho livre para acertar a contratação.

Rodrigo Caio chegou ao Grêmio na janela de transferências do meio do ano passado. Ele foi contratado após indicação de Renato Gaúcho, técnico do clube na época, e anunciado em 3 de junho. Todavia, não teve muitas oportunidades em campo. Com a camisa da equipe profissional, foram apenas cinco jogos. Além disso, atuou com a equipe B em duas oportunidades, pela Copa FGF.

Rodrigo Caio em ação pelo Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Anteriormente o zagueiro teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo. Entre as conquistas pelo Rubro-Negro estão: duas Copas Libertadores, dois Brasileirões, duas Supercopas do Brasil e uma Copa do Brasil.