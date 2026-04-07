Palmeiras encaminha novos acordos para 'fechar uniforme' de R$ 300 milhões
Clube tem tratativas avançadas para dois espaços vagos e foca em parceiros para a barra traseira
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O Palmeiras está próximo de fechar outras duas parcerias, após anunciar a Leapmotor como patrocinadora na última segunda-feira (6). A informação foi divulgada por Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing do clube.
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Com o novo acordo para assumir as costas dos uniformes das equipes masculina, feminina e das categorias de base, o Palmeiras ultrapassa a marca de R$ 300 milhões em patrocínios, incluindo valores fixos e variáveis dos contratos.
- Nós já ultrapassamos R$ 300 milhões entre fixos e variáveis. Nós buscamos parceiros premium, que reforcem nossa imagem. Queremos parceiros de longo prazo. Temos apenas uma propriedade que ainda está em negociação final, e outras duas que devemos concluir. Até o próximo mês devemos concluir a questão da camisa no masculino, feminino e máster da base - afirmou Everaldo Coelho.
Ao detalhar os novos acordos em andamento do Palmeiras, Everaldo manteve sigilo sobre possíveis interessados, ao mesmo tempo em que afirmou que os espaços da barra do calção e ao lado do distintivo do clube estão em fase avançada de negociações.
- Barra do calção e o espaço externo, ao lado do distintivo, estão em fase contratual. Não falamos em valores, mas ultrapassam muito o que pensávamos inicialmente - detalhou.
Atualmente, a barra traseira é o único espaço em que o clube ainda não possui tratativas avançadas, com duas possibilidades em aberto: incluir as equipes masculina, feminina e de base, ou separar, dependendo do interessado.
O principal acordo comercial do Palmeiras rende cerca de R$ 170 milhões anuais ao clube, sendo R$ 100 milhões fixos e o restante em variáveis com a Sportingbet. A Puma, fornecedora de material esportivo, paga cerca de R$ 50 milhões e ocupa a segunda colocação, seguida pela Cimed, com uma parceria que inclui royalties sobre a venda de produtos (entenda o acordo).
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