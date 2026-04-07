Palmeiras encaminha novos acordos para 'fechar uniforme' de R$ 300 milhões

O Palmeiras está próximo de fechar outras duas parcerias, após anunciar a Leapmotor como patrocinadora na última segunda-feira (6). A informação foi divulgada por Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing do clube.

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+ Palmeiras anuncia novo patrocínio que pode render até R$ 30 milhões por ano

Com o novo acordo para assumir as costas dos uniformes das equipes masculina, feminina e das categorias de base, o Palmeiras ultrapassa a marca de R$ 300 milhões em patrocínios, incluindo valores fixos e variáveis dos contratos.

- Nós já ultrapassamos R$ 300 milhões entre fixos e variáveis. Nós buscamos parceiros premium, que reforcem nossa imagem. Queremos parceiros de longo prazo. Temos apenas uma propriedade que ainda está em negociação final, e outras duas que devemos concluir. Até o próximo mês devemos concluir a questão da camisa no masculino, feminino e máster da base - afirmou Everaldo Coelho.

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Ao detalhar os novos acordos em andamento do Palmeiras, Everaldo manteve sigilo sobre possíveis interessados, ao mesmo tempo em que afirmou que os espaços da barra do calção e ao lado do distintivo do clube estão em fase avançada de negociações.

- Barra do calção e o espaço externo, ao lado do distintivo, estão em fase contratual. Não falamos em valores, mas ultrapassam muito o que pensávamos inicialmente - detalhou.

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Atualmente, a barra traseira é o único espaço em que o clube ainda não possui tratativas avançadas, com duas possibilidades em aberto: incluir as equipes masculina, feminina e de base, ou separar, dependendo do interessado.

O principal acordo comercial do Palmeiras rende cerca de R$ 170 milhões anuais ao clube, sendo R$ 100 milhões fixos e o restante em variáveis com a Sportingbet. A Puma, fornecedora de material esportivo, paga cerca de R$ 50 milhões e ocupa a segunda colocação, seguida pela Cimed, com uma parceria que inclui royalties sobre a venda de produtos (entenda o acordo).

Uniforme do Palmeiras com a presença da nova patrocinadora do clube (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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