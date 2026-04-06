Universidade Católica x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores
Em Santiago, Universidad Católica recebe o Boca Juniors
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A Universidad Católica recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília), na Claro Arena, em Santiago em jogo válido pela primeira rodada da Libertadores. O duelo marca um encontro de tradição, onde os chilenos tentam quebrar um incômodo retrospecto contra os argentinos. ➡️Clique para assistir no Paramount+
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Como chega a Universidad Católica?
Os "Cruzados" entram em campo com a moral elevada, mas com problemas na montagem da equipe. O técnico Daniel Garnero não poderá contar com o defensor Arancibia e o meia Farías, ambos entregues ao departamento médico. A esperança de gols repousa sobre os ombros do artilheiro Zampedri, peça fundamental no esquema 4-5-1 que tenta equilibrar o meio-campo para anular o controle de posse do Boca.
Como chega o Boca Juniors?
O time de Claudio Ubeda vive uma fase de estabilidade e confiança. A única ausência de peso é a do astro Edinson Cavani, que permanece em tratamento de uma lombalgia. Sem o uruguaio, Merentiel assume o protagonismo no ataque. Com três vitórias consecutivas sobre os chilenos nos últimos encontros, o Boca Juniors entra como favorito, apostando na força de seu elenco e na experiência em competições continentais.
✅Ficha do jogo
UNIVERSIDAD CATÓLICA x BOCA JUNIORS
Libertadores
📅 Data: terça, 07 de março de 2026
⏰ Horário: 21h30(de Brasília)
📍 Local: Claro Arena, em Santiago
📺 Onde assistir: Paramount+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Daniel Garnero)
Bernedo; González, Ampuero, Díaz e Mena; Valencia, Montes, Giani, Palavecino e Cuevas; Zampedri
BOCA JUNIORS (Técnico: Claudio Ubeda)
Brey; Weigandt, Lollo, Costa e Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado e Aranda; Bareiro e Merentiel
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