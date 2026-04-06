Always Ready x LDU: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Em El Alto, Always Ready recebe a LDU de Tiago Nunes e Deyverson a 4.090 metros
A altitude será a grande protagonista nesta terça-feira (07). O Always Ready recebe a LDU de Quito pela fase de grupos da Copa Libertadores, às 21h (horário de Brasília). O confronto acontece no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, situado a impressionantes 4.090 metros acima do nível do mar, um dos palcos mais temidos do continente.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Como chega o Always Ready?
O Always Ready chega embalado pela conquista do título nacional na última temporada e por uma estreia devastadora no torneio local, onde goleou o Real Tomayapo por 4 a 0. Apesar de ter feito poucos jogos oficiais no ano, a equipe do técnico Julio César Baldivieso confia no "fator oxigênio" e no entrosamento da base campeã para sufocar os visitantes.
Como chega a LDU?
Já a LDU vive um momento de instabilidade. Ocupando apenas a sétima posição no Campeonato Equatoriano, os "Albos" vêm de derrota no clássico contra o Barcelona SC e venceram apenas duas das últimas seis partidas. O trunfo da equipe de Tiago Nunes é o ritmo de jogo, já que a liga local está em sua sétima rodada. No ataque, a grande atração é o brasileiro Deyverson, herói da Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, que busca reencontrar o caminho das redes em solo boliviano.
✅ FICHA DO JOGO
ALWAYS READY x LDU
Libertadores
📅 Data: Quarta-feira, 8 de abril de 2026
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal de El Alto, El Alto (BOL)
📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
📋 Prováveis Escalações
ALWAYS READY (Técnico: Julio Cesar Baldivieso):
Baroja; Carlitos Rodriguez, Luis Caicedo, Marcelo Suárez e Dieguito Rodriguez; Saucedo, Cuellar e Torrico; Amoroso, Triverio e Maraude
LDU (Técnico: Tiago Nunes):
Gonzalo Valle, José Quintero, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Fernando Cornejo, Kevin Minda, Rodney Redes, Alexander Alvarado, Janner Corozo, Deyverson
