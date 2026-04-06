Always Ready x LDU: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Em El Alto, Always Ready recebe a LDU de Tiago Nunes e Deyverson a 4.090 metros

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
17:15
Always Ready x LDU pela Libertadores (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraAlways Ready x LDU pela Libertadores (Foto: Arte Lance!)
A altitude será a grande protagonista nesta terça-feira (07). O Always Ready recebe a LDU de Quito pela fase de grupos da Copa Libertadores, às 21h (horário de Brasília). O confronto acontece no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, situado a impressionantes 4.090 metros acima do nível do mar, um dos palcos mais temidos do continente. ➡️Clique para assistir no Disney+

Como chega o Always Ready?

O Always Ready chega embalado pela conquista do título nacional na última temporada e por uma estreia devastadora no torneio local, onde goleou o Real Tomayapo por 4 a 0. Apesar de ter feito poucos jogos oficiais no ano, a equipe do técnico Julio César Baldivieso confia no "fator oxigênio" e no entrosamento da base campeã para sufocar os visitantes.

O Always Ready aposta na altitude contra a LDU de Tiago Nunes e Deyverson (Foto: Reprodução / Instagram)
O Always Ready aposta na altitude contra a LDU de Tiago Nunes e Deyverson (Foto: Reprodução / Instagram)

Como chega a LDU?

Já a LDU vive um momento de instabilidade. Ocupando apenas a sétima posição no Campeonato Equatoriano, os "Albos" vêm de derrota no clássico contra o Barcelona SC e venceram apenas duas das últimas seis partidas. O trunfo da equipe de Tiago Nunes é o ritmo de jogo, já que a liga local está em sua sétima rodada. No ataque, a grande atração é o brasileiro Deyverson, herói da Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, que busca reencontrar o caminho das redes em solo boliviano.

O Always Ready aposta na altitude contra a LDU de Tiago Nunes e Deyverson (Foto: Reprodução / Instagram)
O Always Ready aposta na altitude contra a LDU de Tiago Nunes e Deyverson (Foto: Reprodução / Instagram)

✅ FICHA DO JOGO

ALWAYS READY x LDU
Libertadores

📅 Data: Quarta-feira, 8 de abril de 2026
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal de El Alto, El Alto (BOL)
📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

📋 Prováveis Escalações

ALWAYS READY (Técnico: Julio Cesar Baldivieso):
Baroja; Carlitos Rodriguez, Luis Caicedo, Marcelo Suárez e Dieguito Rodriguez; Saucedo, Cuellar e Torrico; Amoroso, Triverio e Maraude

LDU (Técnico: Tiago Nunes):
Gonzalo Valle, José Quintero, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Fernando Cornejo, Kevin Minda, Rodney Redes, Alexander Alvarado, Janner Corozo, Deyverson

